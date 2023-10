WGM Janelle Mae Frayna, PH squad binokya Korea

PINANGUNAHAN ni WGM Janelle Mae Frayna ang pambobokya ng Pilipinas sa Korea, 4-0, sa round 5 ng 19th Asian Games women’s team chess competition na nilaro sa Hangzhou Qi-Yuan (Zhili) sa China kahapon.

Nakalikom na ang Philippine women’s team ng six match points upang makisiksik sa four-way tie sa third place kaya naman malaki pa ang tsansa nila sa asam na podium finish.

Pinisak ni 26-year-old Frayna si Sohyun Kang sa board 1 habang dinurog ni WIM Jan Jodilyn Fronda sa board 2 si Sarang Kim.

Nagpakitang-gilas din sina WIM Bernadette Galas at WFM Shania Mae Mendoza matapos kalusin sina Jiwon Seo at Garam You sa board 3 at 4, ayon sa pagkakasunod.

Solo sa tuktok ang China tangan ang nine match points habang nasa segundo ang India na may walong puntos.

Kailangan manalo ng Pinay woodpshers sa sixth round laban sa No. 3 seed Kazakhstan para makalapit sa mga nasa unahan.

Samantala, nalugmok ang men’s division sa Thailand, 1.5 – 2.5, kaya naman nalaglag sila sa 12th place sa 13 bansa na nagbabanatan.

(Elech Dawa)