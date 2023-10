Vice, Ion ‘di pumayag paghiwalayin!

Marami ang nag-abang sa mag-asawang Vice Ganda at Ion Perez sa ABS-CBN Ball 2023.

Maliban sa inaasahan na pasabog na look at suot ng Unkabogable Phenomenal Box Office Star ay ito rin kasi ang unang pagkakataon na nakasama niya ang kanyang asawa sa ball ng Kapamilya.

Ang bongga lang kasi kitang-kita ang pagmamahalan ng dalawa kaya hindi sila mapaghiwalay.

Ayon nga kay Meme, ilang beses daw silang sinabihang magkaroon ng solo shot sa Red Carpet pero hindi raw sila pumayag.

“At the red carpet of the ABS-CBN Ball we were both asked multiple times for solo shots and we firmly said NO. Cause WE ARE ONE,” sey ni Meme Vice sa kanyang Instagram post.

“Naunahan mo ’ko dito asawa ko,” komento naman ni Ion.

“Waaaaaahhhh!!!! Alam ko na mga balak mo babe,” reply naman ni Meme Vice.

Nakakatuwa dahil pag-ibig ang nagwagi sa ABS-CBN Ball 2023.