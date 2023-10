Vandalism umabot na sa Rizal

Masarap ang nature trip. Sariwang hangin at magagandangtanawin na nakakalma ng puso at isip. Experience the best of nature ang peg kapag mamasyal ka sa Rizal na trending tourist at dining destination na ngayon.

Solid na sea of clouds at Baguio feels na lamig kaya hindi ka nakailangang lumayo kapag feel mong mag-eme o mag relax ng solo o kasama man ang buong pamilya. Breathtaking mountains ang matatanaw sa halos buong trip mula Antipolo hanggang Marilaque na may magandang daan, sementado at hassle-free.

Embrace the thrill of nature, nanamnamin mo talaga ang gandang luntiang mga bundok na parang abot-kamay lang. Hindi ka maliligaw kahit first timer ka lang sa lugar dahil kumpleto saroad signs at mga warning kung pakurba ang daan at kung may nagbabadyang panganib lalo na kung delikado ang panahongaya ngayong tag- ulan at bagyo season.

Kaya sayang naman kung hahayaan lang natin na may gustongsumira o magkalat ng basura sa lugar. Nakaka-guilty kasi namakitang dugyot ng mga vandals at basura ang isangnapakagandang lugar kaya naman ang hirap palagpasin ang reklamo ng isang grupo ng concerned citizens, kasama ang mgariders at cyclists sa nangyaring bandalismo sa Brgy. Pinugay, Baras, Antipolo Rizal.

Nanawagan ang mga residente at motorista kay PMaj JunardBriones, chief of police ng Baras o maging sa opisina ni BarasMunicipal Mayor Wilfredo ‘Willy’ Robles na bigyan- pansinang blotter report tungkol sa isang grupo ng kabataan nadumadayo at naninira sa road sign na “Falling Rocks” namatatagpuan sa Pinugay, Baras, Antipolo.

Nakunan ng video at mga larawan ang aktong vandalism noongMarso dahil pinost at pinagyabang ito sa social media. Isang babaeng mahaba ang buhok ang gumamit ng spray paint at nagbandalismo habang nagtatawanan ang mga kasama nito sagrupo.

Nakakalungkot na makita ang pictures at mapanood ang video galing sa isang member ng motorcycle group na nakuha mismosa Instagram account ng grupong umiikot sa lugar para manira at manggulo.

Dahil sa hindi na halos mabasa ang road sign na ‘Falling Rocks’, napapadalas ang aksidente dito lalo na sa gabi at kapag malakasang ulan. Bukod sa mga motor, main road ito kaya’t maraming dumaraan na private cars, trak na may kargamento at mgasiklista.

Lagi akong dumadaan dito kapag namamasyal sa Tanay kaya alam kong delikado kapag walang mga babala sa daan lalo na’tzigzag road dito.

Lalo itong peligroso kapag malalakas ang ulan kungsaan hindinaiiwasang maglaglagan ang mga bato, minsan ay mgamalalaking boulder mula sa tuktok ng bundok, kaya napakahalaga ng road signs lalo na sa mga turista na bago lang dumadaan dito.

Ayon pa sa miyembro ng motorcycle group, nakita nila saInstagram post ng isang ‘Joyce Ignacio’ at ipinagyayabang pa ng grupo nito ang ginawang bandalismo sa naturang lugar.

Sana ay mahuli at pagmultahin ang mga grupo nanamemerwisyo.

Ayon pa sa riders, Abril 2023 pa ay mga reklamo na sa Antipolo PNP para sa vandal group na siya ring grupo na gumagawa ng bandalismo sa Quezon City, Pasig City at Escolta, Manila.

May mabigat na parusa sa bandalismo at pagsira ng government properties gaya ng mga road signs at ibang warning devices (House Bill 7886) kung saan pwede kang makulong nang 6 nataon na hindi lalampas sa 10 taon o pagmultahin ng 2x na halagang nasabing government property na nasira/ ninakaw.

House Bill 7886

The penalty of imprisonment of not less than six (6) years but not more than ten (10) years or a fine twice (2x) the market value of the government property in Philippine Currency, or both, at the discretion of the court, shall be imposed on any person found guilty of vandalizing, destroying, damaging, tampering, or disassembling government road and traffic signs, warning devices, accessories, and other facilities or any part thereof, including man-hole covers as defined in Section 4 of this Act;

Humihingi ng tulong ang rider group sa publiko upang mahanapang vandal group para managot sa batas at lalong-lalo na sapinsala at mga taong nadisgrasya dulot ng bandalismo at ibapang krimen na laganap ngayon sa Rizal partikular ang phone snatching sa mga siklista.

Maaring i-message sa kanilang FB page na CBR 150R.NCR.Brotherhood.PHL kung may impomasyon kayo tungkol sa nasabing grupo o kaya makipag-ugnayan sa Antipolo Police para sa agarang aksyon. Sana ay magtulungan tayongpangalagaan ang ating kalikasan para mas ma-enjoy pa natin at ng future generations.