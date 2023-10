Sylvia pinayuhan si Arjo na huwag maging mayabang!

World-class talaga ang acting talent ni Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde, ha!

Noong 2020 ay tinalo niya ang ibang mahuhusay na aktor sa Asia nang manalo siyang Best Actor sa Asian Academy Creative Awards (AACA) para sa kanyang pagganap bilang Benjo sa iWantTFC original series na ‘Bagman’.

After three years ay muli siyang na-nominate for Best Actor sa AACA para naman sa series na ‘Cattleya Killer’, na na-nominate rin for Best Series and Best Cinematography.

Kuwento ng ina ni Arjo na si Sylvia Sanchez, nag-text daw ang anak sa kanya at “Mommy!” nang “Mommy!” lang daw ito sa kanya dahil sa sobrang tuwa sa natanggap na balita.

Maliban sa ACAA, nominado rin si Arjo for Best Lead Actor sa 2023 Asia Contents Awards and Global OTT Awards para rin sa ‘Cattleya Killer’.

May payo naman si Sylvia sa kanyang anak sa kabila ng maraming international recognitions na nakukuha nito.

“Sinabi ko lang sa kanya huwag kang yumabang, huwag mong ilagay sa puso’t isipan mo, puwede namnamin.

“Namnamin ninyo, wow na-nominate ako, after yan tanggalin mo sa sistema mo, tanggalin mo kasi kung andyan sa puso’t isip mo, yayabang ka. So para maging magaling kang aktor, dapat humble ka and open ka na makipa-collaborate sa mga direktor. So ganun. Hindi ka puwede magyabang.”

Hindi naman nakakapagtaka kung mapabilang man si Arjo sa mga international or Hollywood movies or series dahil magaling talaga siyang umarte, ha! (Byx Almacen)