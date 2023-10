Saan kaya ito hahantong?

Halos kada makalawa ay mayroong balita hinggil sa ating iringan kontra People’s Republic of China. Kung sinusubaybayan niyo ito, taong 2013 nang dalhin ng Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration (PCA) upang humingi ng desisyon hinggil sa mga kilos ng China sa South China Sea, na kilala rin natin ngayon sa tawag na West Philippine Sea.

Ang PCA ay isang organisasyong kinabibilangan ng 121 mga bansa na itinatag ng 1899 Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes at nakabase sa The Hague, Netherlands. Ang arbitrasyon ay isang pamamaraan kung saan ang isang hindi pagkakaunawaan ay isinumite, sa pamamagitan ng kasunduan ng mga partido, sa isa o higit pang mga arbitrator na gumagawa ng isang may bisang desisyon sa hindi pagkakaunawaan. Sa pagpili ng arbitrasyon, ang mga partido ay pumili ng pamamaraan sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa halip na pumunta sa korte.

Ang arbitrasyon ay may kinalaman sa papel ng mga makasaysayang karapatan at ang pinagmumulan ng mga inaangkin sa South China Sea, ang katayuan ng ilang mga bagay-bagay sa South China Sea, at ang pagiging legal ng ilang aksyon ng China sa South China Sea, na ayon sa Pilipinas ay lumalabag sa mga napagkasunduan sa tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Subali’t ang China ay naglatag ng posisyon ng hindi pagtanggap at hindi paglahok sa mga paglilitis. Bukod pa riyan, mariing kinwestiyon ng China kung may hurisdiksyon ang PCA.

Ang puno’t dulo ng gulo ay ang bahagi ng karagatan na sinasabi ng China na kanilang pag-aari base sa kasaysayan na kinakatawan ng mga linya sa mapa na kung tawagi’y nine-dash line. Para sa Pilipinas naman, ang ilang bahagi ng inaangkin ng China ay kasali sa tinatawag na exclusive economic zone (EEZ) o, sa madaling salita, pag-aari ng Pilipinas. Ayon sa Artikulo 56 ng UNCLOS na pinagtibay nuong 1982, ang eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng isang bansa ay umaabot ng 200 nautical miles mula sa baybayin ng bansang iyon.

Matapos ang ilang mga pagdinig, ang naging hatol ng PCA na isinapubliko nuong ika-12 ng Hulyo, 2016 ay walang bisa ang pag-angkin ng China sa ilang mga teritoryo base sa tinatawag nilang nine-dash line. Dagdag pa ng desisyon na alinmang basehan sa kasaysayan, kung mayroon man, ang mga ito ay napuksa ng nuong magkabisa ang UNCLOS. Base rito, ang mga askyon ng China sa loob ng West Philippine Sea ay maituturing na paglabag sa soberanya ng Pilipinas sa ekslusibong sonang pang-ekonomiya nito.

Nitong mga nakaraang taon, napakarami na ng mga insidente sa pinag-aawayang lugar kung saan ang pasensya ng Pilipinas at mga Pilipino ay labis na nasusubukan. Naging magiliw ang pakikipag-kaibigan natin sa China sa ilalim ng panunungkulan ng dating pangulo, bagama’t hindi naman tumigil ang Pilipinas na ipagbigay pansin sa pamahalaan nila ang ating disgusto sa kanilang mga naging askyon. Hanggang sa panahong ito na tila bumalik na ang sigla ng ating pakikipag-kaibigan sa US, patuloy pa rin tayong sinusubukan ng China kung ano ang ating gagawin.

Kagaya ng marami, naniniwala rin ako na hindi digmaan ang sagot sa ating suliranin kontra China. Naniniwala rin ako na maging ang China o Pilipinas ay hindi interesado sa isang digmaan sapagka’t wala naman talagang tunay na nananalo sa ganito. Nguni’t ang tanong ng marami ay kung ano ang kasunod ng pagbibigay natin ng liham sa kanilang pamahalaan. Hanggang kailan natin gagawin ang mga ito? Parang teleserye na ito na hindi matapos-tapos. Ang masama pa, tila walang naiiba sa kwento.