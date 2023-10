Price cap sa bigas tinanggal ni BBM

Inalis na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang ipinatupad na price ceiling sa bigas.

Ang pag-alis sa price cap ay inianunsiyo ng pangulo matapos mamudmod ng libreng bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Taguig City nitong Miyerkoles nang umaga.

“We are lifting the price cap but besides that we are taking other measures para tulungan ang ating mga farmer in terms of their equipment, their processing, etc.,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng pangulo na hindi problema ang supply ng bigas sa bansa dahil tumataas ang supply dahil panahon ng anihan.

Matatandaang nagtakda ang gobyerno ng price ceiling sa bigas noong Setyembre sa pamamagitan ng Executive Order No. 39 upang makontrol ang mataas na presyuhan sa mga pamilihan at ipinako sa P41 at P45 ang regular at well-milled rice, ayon sa pagkakasunod. (Aileen Taliping)