PBBM ‘hinubaran’ mga rice smuggler

“Hinubaran” ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pangalan ng mga rice smuggler na umano’y sumisira sa daloy ng rice supply at demand sa merkado.

Sa isang rice distribution program sa Taguig City, isiniwalat ni Marcos Jr. na isinampa na ang kasong smuggling laban sa San Pedro Warehouse at Blue Sakura Agri Grain Corporation, FS. Ostia Rice Mill at Gold Rice Mill.

Kinasuhan sila ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Rice Tariffication Law, at ng Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016.

“Kaya po ay ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse and Blue Sakura Agri Grain Corporation, ang F.S. Ostia Rice Mill, [at] ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong na mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa,” wika ng pangulo.

“Bagong Pilipinas na po tayo ngayon, at atin pong susugpuin ang mga hindi po lumalaban nang patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlalamang at nang-aapi sa kapwa,” dugtong pa niya. (Aileen Taliping/Prince Golez)