Paolo Hernandez nagbida sa Mapua

NAGBABAGA ang mga tirada sa importanteng bahagi ng laro ng beteranong si Paolo Hernandez upang iangat sa panibagong panalo ang Mapua University Cardinals kontra sa season-favorite na College of Saint Benilde Blazers, 75-71, Miyerkoles sa unang laro ng 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Binitawan ni Hernandez ang mainit na jump shot mula sa mahigpit na depensa ni Miggy Corteza upang ibuslo ang pang-agaw kalamangan na basket na nagbigay sa kanila ng 72-71 bentahe.

Sinundan ito ng krusyal na turnover ni Robi Nayve sa nalalabing 3.5 segundo sa laro.

Dito na isinalpak ng third year player ang tatlo pang free throws upang iselyo ang ikatlong panalo sa apat na laro ng Mapua.

Tumapos si Hernandez ng kabuuang 22 puntos kasama ang 11-of-15 sa free throw line, kabilang ang apat na rebounds, at tig-iisang assist, block at steal.

Sumegunda sina rookie Clint Escamis sa 12 points, 5 assts, 5 rebounds at 3 steals, Jopet Soriano na may 12 puntos at si JC Recto na kumalawit ng 12 boards at mayroon pang walong puntos.

Nawalang-saysay naman ang 11 puntos na kalamangan ng Benilde sa first quarter na umti-unting tinapyas ng Mapua sa pangunguna pa rin ni Hernandez na isinalpak ang three-point play para sa kanilang unang tikim sa kalamangan sa 59-58 sa fourth period. (Gerard Arce)