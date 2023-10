Ordinansa sa mental health isinulong

SA gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng suicide lalo na sa mga kabataang Pilipino, nanawagan ang Philippine Mental Health Association (PMHA) sa mga pamahalaang lokal na tugunan ang mental health sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga ordinansa rito.

“Magiging katuwang ng Philippine Mental Health Law ang mga ordinansang ito na tutugon sa mga panganga­ilangang lokal, para maiwasan ang mga kaso ng suicide, mas marami ang makapagpatingin, sumailalim sa tamang lunas, at mabawasan ang stigma ng mga may iniindang mental health condition,” sabi ni PMHA National Executive Director Dr. Carlina Uno-Rayco sa kanyang pahayag para sa Mental Health Awareness nga­yong Oktubre.

Naisabatas noong 2018 ang Philippine Mental Health Law o Republic Act No. 11036 pero ayon sa PMHA, marami pang hamon sa ganap na pagpapatupad ng batas dahil sa kakulangan sa pondo, imprastruktura at mga lisensiyadong mental health professional.

Humigit 3.6 milyong Pilipino ang nakakaranas ng mental, neurological at substance use disorder na siyang nagtutulak sa mental illness bilang isa nang karaniwang kapansanan sa Pilipinas. Tinukoy din ng PMHA ang ulat ng Department of Education (DepEd) na sa loob ng academic year 2021-2022, 2,147 na mag-aaral sa mga paaralang pampubliko ang nagtangkang mag-suicide, habang 404 naman ang namatay dahil sa suicide. Pagkatapos noon, sunod-sunod nang mga kaso rin ang nabalita sa iba’t ibang bahagi ng bansa tulad ng Sorsogon, Aklan, at Zamboanga.

“Habang nag-iipon ng sapat na resources ang national government para maipatupad nang buo ang batas, dapat bantayang mabuti ng mga LGU ang kanilang mga nasasakupan, maging handang tumugon anumang oras, at magdagdag ng pondo para sa pagsasa-lokal ng mga serbisyo,” dagdag ni Dr. Uno-Rayco.

Ayon sa Mental Health Law, inaatasan ang mga LGU na magpasa ng mga lokal na bersyon ng batas, isama ang mental health services sa mga batayang serbisyong pangkalusugan at magtatag ng mga samahang binubuo ng iba’t ibang sektor para tukuyin, tugunan at pigilan ang paglaganap ng mga kondisyon sa mental health.

Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng PMHA sa iba’t ibang LGU sabansa para tiyaking kaya nilang tumugon at sumuporta

sa mga taong nangangailangan ng tulong. “Malinaw ang trabahong dapat nating gawin. Kailangang magtulungan ng buong komunidad para sa epektibong serbisyong pang-mental health sa bawat lugar sa bansa,” ani Dr. Uno-Rayco.