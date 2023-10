Nagpanggap na pipi, bingi; Thailander nasilat pagpasok sa ‘Pinas

HINARANG ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) terminal 3 ang isang lalaking nagpakilalang pipi at bingi na nagmula sa bansang Thailand.

Ayon sa BI, hinarang si Sengaloun Phimpa nang dumating ito sa NAIA sakay ng isang Air Asia flight mula Bangkok. Sumenyas umano ito na isa siyang pipi at bingi habang ipinapakita sa tauhan ng BI ang mga kuwestiyonable niyang dokumento.

Dahil sa mga inconsistency, isinailalim ito para sa tertiary inspection sa forensic documents laboratory ng bureau kung saaan natuklasan na peke ang immigration stamp at Thai visa nito

Nakuha rin sa pag-iingat nito ang Philippine TIN ID, Philippine postal ID at iba pang Thai document.

“We have reason to suspect that this man is pretending to be deaf-mute to avoid having to speak Filipino,” ani Tansingco.

Sinabi ni Tansingco na sasailalim sa karagdagang imbestigasyon ang kaso ni Phimpa at kung mapapatunayang isa siyang dayuhan, ililipat siya sa pasilidad ng BI sa loob ng Camp Bagong Diwa habang hinihintay niya ang resolusyon ng kanyang deportation case. (Otto Osorio/Mina Navarro)