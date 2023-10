Mga PhilHealth exec kakasuhan sa data breach

Sinisilip ng National Privacy Commission (NPC) ang posibleng pananagutan ng mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) kasunod ng cyberattack noong nakaraang buwan kung saan nakuha ang pribadong impormasyon ng mga miyembro.

“In this case, we’re investigating whether or not there was possible negligence in the processing of personal information,” paglalahad ni Atty. Michael Santos ng NPC sa interview ng ANC.

Sinabi ni Santos na ang asunto ay nakadepende kung sinong opisyal ang nagpabaya sa kanilang trabaho.

“If that would not amount to negligence, maybe it would amount to possible administrative fines,” babala pa niya dahil posibleng umabot umano ng P5 milyon ang multa.

Binanggit din ng opisyal ng NPC na sisiyasatin din nila kung meron o walang “appropriate technical, organizational, and physical security measures” upang maprotektahan ang buong data processing system ng PhilHealth.