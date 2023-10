Mga nakagaraheng bus nagliyab sa terminal

HINDI na halos mapapakinabangan ang dalawang bus ng EagleStar matapos magliyab ang mga ito habang nakaparada sa kanilang terminal sa Dimasalang St., Sta. Cruz, Maynila.

Ayon sa Manila Bureau of Fire Protection (BFP) alas-otso nang umaga nang biglang magliyab ang Bus no. 5382. Gayunman, nadamay din ang Bus no. 5482 na katabi nitong nakagarahe.

Ganap na alas-nuwebe nang umaga nang tuluyan itong maapula ng mga bumbero.

Wala naman nasaktan o nasawi sa insidente. Masu­werte rin na hindi nadamay ang katabing mga bahay dahil sa taas ng pader ng terminal pero may ilang residente ang nakaranas ng hirap sa paghinga dahil sa kapal ng usok.

Iniimbestigahan na ang dahilan ng pagliyab ng dalawang sasakyan gayundin ang halaga ng danyos nito. (Juliet de Loza-Cudia)