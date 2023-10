Maxine ‘magical’ ang kasal kay Tim

Finally ay Mrs. Maria Mika Maxine Perez Medina Llana na ang naging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2016.

Yes, kinasal na nga si Maxine kay Timmy Llana, at sabi nga niya…

“Super! Best day ever!”

April 2022 nang mag-propose ng kasal si Timmy kay Maxine, at siyempre, go na go ang former beauty queen.

Sa huling chikahan namin kay Maxine, sa presscon ng ‘Magandang Dilag’, ay sinabi niyang naloloka siya, dahil pinagsabay-sabay nga raw niya ang preparation ng kasal, at siyempre ang taping nila.

Pero siyempre, hindi naman siya pinabayaan ng mga kaibigan niya, lalo na ang wedding planner nila.

“We love you. Thanks for making sure that I’m not haggard and stressed!” sabi ni Maxine.

“I believe in my stylist and I so love you. Thank you for making our venue magical!” sambit pa rin ni Maxine.

Nagpasalamat din si Maxine sa napakagandang wedding gown na gawa ni Mark Bumgarner.

“You made me look so fresh, love you forever!” chika pa ni Maxine.

Anyway, deserve ni Maxine ang maging masaya sa wedding niya, dahil naniniwala akong napakabait niyang nilalang. Kaloka nga na ang daming nagsasabi na hindi sila bagay ng mister niya.

Pero ang hirit lang sa kanila ni Maxine, “Sana tulad ko, happy rin kayo.”

Oh, bongga, di ba? So nice talaga!