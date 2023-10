Maroons, Bulldogs kapwa pinaluhod mga nakalaban

MULING bumandera para sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons si reigning MVP Maoad Malick Diouf nang kumana ito ng double-double upang paslangin ang University of the East (UE) Red Warriors, 84-69, sa unang laro, habang natakasan ng National University (NU) Bulldogs ang Far Eastern University (FEU) Tamaraws, 71-65, sa second game Miyerkoles ng hapon sa quadruple-header ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Umiskor ng maagang pitong puntos mula sa 10-0 pambungad na atake ng UP si Diouf na sinundan ng mga tirada nina CJ Cansino, Reyland Torres at Francis Lopez upang kunin ang 32-9 na bentahe sa first quarter.

Subalit hindi nagpatinag ang Red Warriors nang sumagot ng 19-5 blast mula third hanggang fourth quarter upang tapyasin ang 23 puntos na kalamangan sa single digit, 53-62 sa nalalabing 9:08 sa final canto.

Gayunpaman, nanatiling matibay ang sandigan sa opensa ng UP nang sumagot ito ng 10 sunod na puntos.

“We saw how UE played against UST and they were able to execute on halfcourt and in transition. Our advantage in this is iyung composure ng team namin,” wika ni UP assistant coach Christian Luanzon, na tinalo ang UST sa opening game noong nagdaang Sabado.

Nag-ambag sina Cansino ng 17 pointts, Lopez na may siyam at sina Sean Torculas at Harold Alarcon na may tig-walo.

Nagbida naman sa ikalawang sunod na panalo para sa NU si Kean Baclaan sa 15 points, 11 boards, pitong assists at apat na steals, na sinuportahan nina Mike Malonzo sa 10 points, Steve Nash Enriquez at Omar John na may tig-siyam at Jake Figueroa na kumana ng 8 points at 12 boards.

Sunod na magtatapat para sa maagang liderato ang UP at NU sa darating na Sabado.

(Gerard Arce)