Marcos hinahatak pababa ni Herbosa

Nagbabala ang Alliance of Health Worker­s kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na posibleng lalo pang bumaba ang approval at trust rating nito dahil sa reappointment kay Health Secretary Teodoro Herbosa.

“Isa iyon sa tinitingnan namin,” wika ni Robert Mendoza, pa­ngulo ng AHW hinggil sa posibleng pagbaba pa ng ratings ng pangulo.

Ayon kay Mendoza, maraming tutol sa pamumuno ni Herbosa sa DOH tulad ng mga healthcare worker.

Katuwiran nito, wala namang nangyari nang maging kalihim ito ng DOH dahil nananatiling understaff ang mga ospital kung saan 12 oras pa rin kung magtrabaho ang mga nurses sa halip na 8 oras.

Mababa pa rin aniya ang sahod at hindi pa rin naibibigay hanggang ngayon ang COVID-19 related allowances and benefits ng mga health workers kahit na tinanggal na ang state of public health emergency sa buong bansa. Bukod dito, bigo rin itong depensahan ang higit P10 bil­yong budget cut ng DOH.

“Ang panawagan natin bago pa man siya umupo magkaroon talaga ng pro-people, pro-health worker at walang bahid ng corruption na secretary of health. Nagulat na lang tayo na siya ay na-appoint,” wika ni Mendoza sa isang radio interview.