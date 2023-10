JSCC nilatag unang ‘Green Justice Zone’ sa Palawan

Ipinagpatuloy ng Justice Sector Coordinating Council (JSCC), na binubuo ng Supreme Court of the Philippines, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government, ang masigasig nilang kampanya para maitatag ang Justice Zones sa buong bansa matapos makipagkita ang kanilang kinatawan sa mga opisyal ng Provincial Government of Palawan at Puerto Princesa City noong September 27, 2023.

Pinangunahan ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh ang inisyatiba upang maitatag ang Puerto Princesa City, Palawan bilang ika-12 Justice Zone.

Nagkaroon si Justice Singh, pinuno ng JSCC Technical Working Group on Processes and Capacity Building, ng produktibong dayalogo kay Palawan Governor at Palawan Council for Sustainable Development Chair Dennis Socrates at Puerto Princesa Mayo­r Lucilo Bayron upang mapaghandaan ang pormal na paglulunsad ng Puerto Princesa sa November 10, 2023 bilang unang “Green Justice Zone” – ang kauna-unahang pagpapakita ng tambalan ng national-local government para sa episyente at epektibong pagbibigay ng hustisya sa environmental protection at natural resource management.

Dumalo rin sa dialogue sina Sandi­ganbayan Associate Justice Michael Frederick L. Musngi at Court of Appeals Associate Justice Jaime Fortunato Caringal.