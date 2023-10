Joshua ‘di bet ng mga faney na ipareha kay Kathryn

Hindi pala bet ng fans ng KathNiel fans na maka-partner ni Kathryn Bernardo si Joshua Garcia.

Chika ng mga faney, last year pa raw umuugong ang tsismis na pinaplanong pagsamahin sina Kathryn , Joshua sa isang pelikula.

Pero noon pa man ay tutol na ang fans ng aktres sa idea na ito.

At dahil kumalat recently ang pictures nina Kath at Josh na magkasama dahil sila ang nanalong Best Dressed sa ABS-CBN Ball last Saturday, muling pinag-usapan ang diumano’y proyektong pagsasamahan ng dalawang mahuhusay na Kapamilya stars.

“Hard Pass! No way! Ekis ! No Thanks!”

“I know they are friends but hard pass”

“Utang na loob, wag na. Di nga umingay ‘yung last movie niya (Joshua) sa Prime”

“Puro hype lang si Juswa sa TikTok”

Iyan ang ilan sa mga komento ng supporters ng aktres tungkol sa pinaplanong KathJosh movie.

Mas bet nila si Jericho Rosales ang makasama ng girlfriend ni Daniel Padilla sa isang makabuluhang pelikula.

Si Janella Salvador or Jane de Leon na lang daw ang i-partner sa young actor. Hindi raw bagay sina Kath at Joshua.

Mga fan talaga, wala pa man announcement ay pinangungunahan na nila ang management ng dalawang artista, ha.

Nakakaloka ang pag-alma nila kay Joshua?

‘Yun na!