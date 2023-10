Jordan Clarkson level up ang papel sa Utah Jazz

SINA veterans Jordan Clarkson,c at Kelly Olynyk na ang magiging timon ng Utah Jazz umpisa sa 2023-24 season.

Pinapirma ng Jazz si Clarkson ng three-year, $55 million contract extension, nilambat si Collins mula sa trade, at ginarantiyahan ang $12.2M sa final year ng kontrata ni Olynyk.

Umaasa ang Utah na sa kombinasyon ng mga beterano at batang players ay makakapalaot nang mas malalim sa postseason ang team.

“That’s the goal,” ani Jazz forward Lauri Markkanen sa media day ng Jazz. “That’s the one motivator for us.”

Binasag ng Jazz ang dating core nang i-trade sina Rudy Gobert at Donovan Mitchell. Napunta din sa Jazz si defensive ace Walker Kessler – sila ni Markkanen ang naging sorpresang pamato ng team.

Sa kanyang rookie season, nag-average si Kessler ng 9.2 points, 8.4 rebounds, 2.3 blocks. Nagsumite si Markkanen ng 25.6 points bawat laro.

Problema na lang ng Jazz kung sino ang isusuga bilang starting point guard.

Pupulsuhan nila sa training camp at sa preseason kung sino ang pwede kina Clarkson, Collin Sexton, Talen-Horton Tucker, Kris Dunn at rookie Keyonte George.

(Vladi Eduarte)