I’m not comfortable doing intimate scenes! – Paulo 

Ayaw tanggapin ni Paulo Avelino ang sinabi ni Direk FM Reyes na siya ang pinakamahusay na aktor sa kanyang henerasyon.

The usual Paulo nga ang nakita namin na hiyang-hiya kapag pinupuri siya, ha! Hindi nga siya sanay na sinasabihan ng magaganda, at tila nanliliit sa sarili niya, the more na purihin siya.

Kunsabagay, napakalaking obligasyon, responsibilidad ang pinatong sa balikat niya ng direktor nila sa ‘Linlang’ dahil sa sinabi nga nito na, “Paulo I think, he is the best actor of his generation!”

“Malamang, hindi siguro totoo,” sabi ni Paulo, na ang tinutukoy nga ay siya ang best actor of his generation.

“I always try to give my all when I find the project, when I fall in love of the project. And part of that, kaya siguro marami rin nagagalit sa akin, dahil all I do is to make sure the project is beautiful, and it’s not just my character, it’s not just me, but everyone around me,” sabi ni Paulo.

At siyempre, pinasa niya ang husay sa kanyang mga direktor, writers, pati na sa mga staff at kapwa artista.

“Thank you direk for (FM) your kind words, but I don’t think it’s true,” sabi pa rin ni Paulo.

Anyway, kung si Kim Chiu ay kinabahan nang husto sa love scene nila sa ‘Linlang’ ganun din daw si Paulo.

“Oo, kinabahan din ako. Scenes like those, intimate scenes, parang lagi akong kinakabahan. I’m not comfortable doing it. I’ll do it, base on my character on the script, but as a person, as me, never akong naging kumportable sa mga eksenang ganun,” say pa ni Paulo.

Well, abangan ninyo na lang ang ‘Linlang’ at bibilib kayo kay Paulo. Can you imagine, may mga eksena na ang payat ni Paulo na maiksi ang buhok, pero ang kasunod din ay ang mga eksenang medyo tumaba na siya at humaba ang buhok.

Hirap na hirap daw siyang magpapayat, magpataba, magpapayat ulit para lang sa role niya bilang mister ni Kim, ha!

Bongga siya, ‘di ba? (Dondon Sermino)