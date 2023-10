Ikalawang malaria vaccine hinirit ng WHO

INIREKOMENDA ng World Health Organization (WHO) ang paggamit ng ikalawang bakuna laban sa malaria upang maiwasan ang pagtama ng nasabing nakamamatay na sakit, lalo sa mga bata.

Ayon kay WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, binuo ng Unibersidad ng Oxford sa Britain ang R21/Matrix-M at magiging­ available ito sa mga bansa simula sa Hunyo ng 2024 kung saan nagkakahalaga ng $2 at $4 angkada dosis.

Ang Serum Institute of India na gumagamit ng Matrix M adjuvant ng Novavax ang responsable sa mass production ng R21/Matrix-M.

Ani Adar Poonawalla, chief executive officer (CEO) ng Serum Institute of India, nakagawa na sila ng mahigit sa 20 milyong dosis sakaling maaprubahan ang rekomendasyon ng WHO.

Sinabi ni Ghebreyesus na sinusuri na ito ng WHO para sa prequalification na maghuhudyat sa UNICEF at GAVI, na isang

pandaigdigang al­yansa ng mga bakuna, na makabili ng bakuna sa mga manufacturer.

Noong 2021, inirekomenda na ng WHO ang malawakang paggamit ng RTS,S na unang bakuna laban sa malaria.