Eroplano ng PAF tumirik sa runway

ISANG Philippine Air Force Cessna 208 Caravan ang tumirik sa Mactan-Cebu International (MCIA) runway matapos itong mag-touch down kahapon nang umaga.

Ayon sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), isinara ang runway ng MCIA ng alas-2:15 nang madaling-araw dahil sa nasirang eroplano at bumalik ito sa normal ganap na alas-5:10 nang madalin-araw nang matanggal sa lugar ang nasirang eroplano.

Isa itong military aircraft kaya hindi nagbigay ng impormasyon ang CAAP tungkol sa mga pasahero nito.

Ayon kay CAAP spokesman Eric Apolonio, maaaring gamitin ang runway 22 sa aircraft takeoff gamit ang taxiway delta intersection at taxiway golf interception simula ng alas-kuwatro nang madaling-araw. (Otto Osorio)