East Asia Super League bumisita kay GAB Chairman Richard Clarin

NAGBIGAY kortesiya at pagkilala ang delegasyon ng East Asia Super League (EASL), na binubuo nina Anjo Albano (EASL Head in the Philippines), Peeya delos Reyes (Director, Events and Games Operations) at Ken Garcia (Logistics and Events Operations Manager) sa pagbisita kay GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin.

Alinsunod sa adbokasiya ng 3xPRO ng GAB na i-promote, gawing propesyonal at protektahan ang lahat ng mga propesyunal na sports, nagpaabot si Chairman Clarin ng napakahalagang patnubay at nagpahayag ng buong suporta para sa akreditasyon ng EASL bilang isa sa mga propesyunal na liga ng basketball sa bansa.

Ang founding mission ng EASL ay lumikha ng premier basketball league ng Asia habang itinataas ang sport sa rehiyon.

Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pinakamahusay na mga club mula sa pinakamahusay na mga liga na may pinakamahusay na mga halaga sa produksiyon, ang pananaw ng EASL ay maging isa sa nangungunang tatlong propesyunal na mga liga ng basketball sa buong mundo pagsapit ng 2025. (Lito Oredo)