DonBelle ‘di mausisa sa tunay na relasyon

Kahit noon pa pinaghihinalang may relasyon na, bawal daw usisain sina Donny Pangilinan at Belle Mariano tungkol sa real score sa kanilang dalawa.

Na kahit love team sila, ang kabilin-bilinan daw sa presscon ng isang streaming app ay ‘no personal’ questions.

Pero ang DonBelle fans nga ay tila hindi na makapaghintay, na ang hiling nga ng marami sa kanila ay aminin na raw nina Donny, Belle kung mag-dyowa na ba sila?

Eh kasi naman, sobrang nakakakilig naman ang mga ganap sa dalawa, na ang wish nga ng maraming nagmamahal sa kanila ay gawin na nilang official ang relasyon nila.

Anyway, sa October 16 ay eere na ang ‘Can’t Buy Me Love’ serye nila sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel at sa iba’t ibang platforms ng ABS-CBN.

Malay natin at habang nasa ere ang nasabing teleserye ay maisipan ng DonBelle na aminin na sila na nga at tiyak ba ikakatuwa ‘yon ng fans nila, ha!

Oo nga pala, may pa-presscon din ang ABS-CBN para sa DonBelle at ibang cast ng ‘Can’t Buy Me Love’ at malay natin baka nausisa na sila kung mag-dyowa na nga ba sila o nasa ligawan stage pa lang, ‘noh?!

‘Yun na!