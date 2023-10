‘Di walanghiya: Jane marunong tumanaw ng utang na loob

Matagal na rin sa Regal Entertainment, Inc. si Jane de Leon. Actually, hindi pa siya nabibigyan-pansin sa ABS-CBN ay marami na siyang proyektong nagawa sa production outfit ng mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde.

At kahit nagbida siya sa ‘Darna’ ng Kapamilya, hindi naman iniiwan ni Jane ang Regal.

Basta may project na kailangan ang serbisyo niya, palaging available si Jane.

Nang nakatsikahan nga namin siya sa presscon ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ ay sinabi ni Jane na natutuwa siya dahil mismong ang entertainment press ang nakakapansin ng pagiging loyal niya sa Regal.

Sey ni Jane, “Yes po, hindi ko nakakalimutan ‘yung noon pa lang, eh, palagi na akong kinukuha nina Mother Lily and Miss Roselle. I will forever grateful po sa Regal!”

Marami nga ang natutuwa dahil marunong tumanaw ng utang na loob si Jane. Na hindi walanghiya sa Regal ang dalaga.

Samantala, isa si Jane sa maraming umaasa na sana ay makapasok sa 2023 Metro Manila Film Festival ang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’.

Eh sa trailer pa lang naman ay napakaganda na ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’, what more pa raw ang buong pelikula na?

Anyway, sabi ni Jane, kung makakasama nga sa official movie entries ng 2023 MMFF ang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ ay excited siyang makasama sa Parade of the Stars at maglibot sa mga sinehan sa araw mismo ng Pasko.

Bongga! (Jun Lalin)