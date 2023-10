Comelec tinukuran US sa money laundering vs Bautista

Humingi ng saklolo ang United States government sa Commission on Elections (Comelec) sa money laundering case laban kay dating poll chief Andres Bautista.

“The US government had coordinated and sought the assistance of the Commission on Elections,” paglalahad ni Comelec chairman George Garcia sa isang program ng ANC nitong Miyerkoles.

“In fact, they asked us for some documents and they even asked us to interview certain people from the commission,” dugtong ni Garcia.

Aniya, suportado ng Comelec ang isinasagawang imbestigasyon ng Amerika kaya ibinigay nila ang lahat dahil gusto nilang maging “transparent as far as possible”.

Sinabi ni Garcia na hindi maaaring isang tao lamang ang sangkot dito kundi posibleng may mga kasabwat dito.

Ayon sa ulat, kinasuhan ng US government si Bautista ng money laundering and conspiracy matapos maghabol ang dating asawa nitong si Patricia Paz Bautista hinggil sa umano’y P1 bilyong ill-gotten wealth.

Tumanggap umano si Bautista ng suhol mula sa hindi pinangalanan elections technology firm kapalit ng halos $200 milyong kontrata noong 2016 elections. Ang Smartmatic ang naging provider ng election machines simula nang maging automated ang halalan sa Pilipinas noong 2010.

Itinanggi na ni Bautista ang paratang, gayundin ng Smartmatic.

Noong Lunes, bumuo si Garcia ng fact-finding task force upang silipin ang mga impormasyon kaugnay ng pagbili ng automated election system machines noong 2016.