Chinese, bisitang kaibigan nalitson sa sunog

ISANG Chinese at bumisitang kaibigan ang nasawi matapos na makulong sa nasusunog na bahay sa Barangay Greater Fairview, Quezon City kahapon nang umaga.

Sa ulat ni Fire Chief Insp. Marvin Mari, District 5 commander ng Bureau of Fire Protection (BFP) Quezon City, nakilala ang mga biktima na sina Heart Angel Uy, ng No. 3 Omega Street sa nasabing lugar at family friend na si Mark Antny Baban, 40.

Sa inisyal na report, bandang alas-2:10 nang mada­ling-araw nang matanggap ng QC Fire Department ang tawag ni Michelle Uy, nanay ni Heart na nasusunog ang kanilang bahay.

Agad rumesponde ang mga bumbero at naapula ang apoy ganap na alas-2:51 nang mada­ling-araw.

Natuklasan ang sunog na bangkay ng mga biktima nang magsagawa ng mopping operation sa nasunog na bahay.

Sa imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa unang palapag ng bahay sa hindi pa malamang dahilan habang mahimbing na natutulog ang pamilya Uy kabilang ang dalawang biktima na nasa ikalawang palapag nang sumiklab ang apoy. (Dolly ­Cabreza)