Ced Manzano, Adamson natakasan UST sa OT

NAITAKAS ng Adamson University (AdU) Soaring Falcons ang kanilang unang panalo sa pamamagitan ng importanteng mga buslo ni Ced Manzano sa mga kinakailangan sandali ng laban kontra sa masigasig na University of Santo Tomas, 79-76, sa overtime sa third game ng 86th UAAP men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tumapos ng kabuuang 16 puntos mula sa 7-of-11 shooting si Manzano na ibinuslo ang mahahalagang baskets, kasama ang pitong rebounds, dalawang assists at isang block shot.

Sumuporta sa Adamson si Matt Erolon sa 11 pointts mula sa 4-of-6 shooting kabilang ang 3-of-5 sa tres.

Nag-init naman sa dulong bahagi ng laro si Joem Sabandal na tumapos ng siyam na puntos kasama ang nakulektang anim na assists at apat na rebounds.

Dinala ni UST player Nik Cabanero sa overtime ang laro sa kanyang matapang na drive sa basket.

Pagsapit ng overtime ay kinontrol ng Adamson ang laro nang makakuha ng paniguradong kalamangan, subalit hindi sumuko ang Growling Tigers nang magpakawala ng magkasunod na tres sina Migs Pangilinan at Cabanero. (Gerard Arce)