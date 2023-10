Cagayan inuga ng magnitude 5.7

ISANG magnitude 5.7 na lindol ang tumama sa Cagayan kahapon nang umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), walang inaasahang malaking pinsala pero posible ang malalakas na aftershock sa susunod na mga oras.

Naitala ang sentro ng lindol sa Alupiri Island sa Calayan, Cagayan sa lalim na 17 kilometro ganap na alas-11:35 nang umaga.

Samantala, naramdaman ang lindol sa Calayan sa lakas na intensity 5 habang intensity 4 sa Lacub, Abra; Adams, Bacarra, Bangui, Burgos, Carasi, Dumalneg, Laoag, Pagudpud, Pasuquin, San Nicolas at Sarrat sa Ilocos Norte; at Peñablanca, Piat, Santo Niño, Solana at Tuguegarao City sa Cagayan.

Naitala naman ang intensity 3 sa Licuan-Baay, Abra; Balbalan, Lubuagan at Pasil sa Kalinga; Batac, Currimao, Marcos, Paoay at Pinili sa Ilocos Norte habang intensity 2 sa Nueva Era, Ilocos Norte; Basco, Batanes; Angadanan, Cabagan, Maconacon, San Mariano at San Pablo sa Isabela. (Tina Mendoza)