Balik sa Olympics! Syrian knockout kay Eumir Marcial para sa siguradong Asiad silver medal

ISANG matinding kanang suntok ang muling pinakawalan ni 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial laban kay Ahmad Ghousoon ng Syria sa semifinal bout upang masiguro ang biyahe patungong 2024 Paris Olympics, kasama ang panigurong silver medal matapos umabante sa men’s under-80kgs class finals, Miyerkoles ng hapon, sa Hangzhou Gymnasium sa Hangzhou, China.

Nakipagpalitan ng suntok si Marcial sa second round nang matiyempuhan ang panibagong bomba sa panga kasunod ng kanang hook mula sa sabayang bakbakan na nagresulta sa pagbagsak patihaya ng 2022 Mediterranean Games gold medalist na nagbigay senyales kay referee Manuel Vilarino na itigil ang laban sa 1:49 dulot ng knockout.

Nagbunga ang diskarteng ipinakita ni Marcial nang simulan nito ang laban sa pagiging counter-puncher laban sa Syrian boxer na kilalang marami bumitaw ng suntok.

Sa umpisa pa lamang ng laban ay kinakitaan ng maraming palitan ng suntok ang magkabilang panig, subalit mas solido ang nakukuhang suntok ng four-time Southeast Asian Games champion.

Kuha rin nito ang panig ng tatlong hurado sa first round na sina Anar Babanli, Mark Anthony Calo-Oy ng Amerika at Jakov Peterson ng Estonia para sa 10-9, habang nakita naman nina Emerson Alejandro Pastor Arreaga at Ratu Seru Whippy ng Fiji ang 10-9 para kay Ghousoon.

Bahagyang nahinto ang laban sa second round nang masapol ng inakalang patama sa bodega ang suntok ni Marcial, na kinalauna’y tinukoy na low-blow sa 2:26 na laro.

Matatandaang nakakuha rin ng panalo ang 27-anyos mula Lunzuran, Zamboanga City ng knockout na panalo laban kay 2023 Phnom Penh Southeast Asian Games champion Weerapon Jongjoho ng Thailand sa quarterfinals.

Sunod na makakatapat ng undefeated professional boxer si Tuohaetaerbieke Tanglatihan ng China, na tinalo si Turabek Khabibullaev ng Uzbekistan sa bisa ng 4-1 split decision.

Tanging si Marcial na lamang ang nalalabing Pilipino na boksingero matapos mabigo sa quarterfinals si Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam nitong Martes, habang nagtapos rin ang kampanya nina 2017 biennial meet titlist John Marvin sa quarterfinals ng men’s under-92kgs, Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio sa women’s under-57kgs, Aaron Bado sa men’s under-51kgs, Mark Fajardo sa men’s 63.5kgs, Marjon Pianar sa men’s under-71kgs, Aira Villegas sa women’s under-50kgs at Olympian Irish Magno sa women’s under-54kgs.

(Gerard Arce)