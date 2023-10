Bacoor City Strikers nasa tuktok ng South

IBINUHOS ng Bacoor City Strikers sa pamumuno ni Jhan Nermal ang 13-0 bomba upang umahon sa malamig nitong simula kontra Bataan Risers, 93-65, para okupahan ang top seed ng South Division patungo sa best-of-three quarterfinals ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Regular Season sa Marikina Sports Complex.

Agad napag-iwanan ang Bacoor sa 0-5 sa pagbubukas ng laban bago tinulungan ni Nermal na nagtala ng 11 puntos 5 rebounds, 2 assists at 1 steal na ibalikwas ang Strikers patungo sa pagtulak sa walong puntos nitong abante sa 13-5.

“We started slow bago nakabawi,” sabi lamang ni Bacoor head coach Alex Angeles, na itinulak ang Strikers sa una nitong pamumuno sa liga simula sumali noong 2018.

“It is a good win for us especially wala na halos panahon para sa quarterfinals this Friday. It gives us additional confidence going into the playoffs.”

Tumulong din si Mark Anthony Montuano na may 12 puntos at 4 rebounds habang si Alwyn Alday ay may 10 puntos, 2 rebounds, 2 assists at 1 steal para sa Strikers na itinala ang season best nitong 23 panalo at 5 talo.

“We’re still hoping for the best season,” sabi naman ni Bacoor City team manager Dennis Abella na nagawang iahon ang Strikers na may siyam na panalo lamang nakaraang taon tungo sa pagiging title contender.

“Hindi matatawaran ang mga nagagawa ng ating Strikers dahil lumalawak sa community natin ang mga panalo at nakakapagbigay katuwaan sa mga Bacoorenos pati na rin sa mga kabataan natin na nagnanais na maipagpatuloy ang kanilang ambisyon sa sports,” sabi pa ni Abella sa Strikers na tutungo sa playoffs bilang No. 1 seed sa South at third best overall sa likod ng Pampanga at defending champion Nueva Ecija.

Sasandigan din ng Bacoor City sina James Kwekuteye at dating MVP na si Mark Yee sa inaasahang maigting nitong serye kontra Iloilo United Royals sa unang round ng South playoffs na magsisimula sa Sabado.

(Lito Oredo)