Annie Ramirez, Meggie Ochoa, iba pa handa nang makipagbuno sa Asian Games

MATINDING preparasyon ang pinagdaanan ng Philippine national jiu-jitsu team upang maging sandalan ng bansa para sa 19th Asian Games na kinabibilangan nina dating World champions at Southeast Asian Games titlist Annie Ramirez, Meggie Ochoa, Kaila Napolis at Marc Alexander Lim sa Xiaoshan Linpu Gymnasium sa Hangzhou, China.

Determinado ang three-time SEA Games champion na si Ramirez na makabawi sa masaklap na pagkabigo sa round-of-16 ng 2018 Jakarta-Palembang meet nang mabigo sa mas mabigat na women’s 62kgs division matapos lumuhod sa first round kontra sa gold medalist na si Sung Ki-Ra ng South Korea.

Determinado ang 31-anyos na jiu-jitera na makabawi sa normal na weight category sa women’s under-57kgs, kung saan nagawa nitong magkampeon sa Cambodia meet nitong nagdaang Mayo.

Sumabak sa mahigit isang buwang preparasyon sa Tokyo, Japan sa training camp sa Cape Diem at Triforce si Ramirez kasama ang kapwa Cambodia champion na si Napolis, maging si Mariella Rafael na lalaro sa women’s -52kgs, Gerard Gallos sa men’s -77kgs at Dean Michael Bryant Tiu sa -69kgs, habang nagsanay naman sa Estados Unidos sina multi-World champion Ochoa at Jolly Co sa -48kgs, Myron Mangubat at SEAG champ Lim sa men’s -62kgs.

Naghahanda ang grupo ng grappling experts sa kanilang kumpetisyon sa simula ngayong Huwebes hanggang Sabado na nakatakdang sanayin at gabayan nina coaches Allan Co, legendary judoka John Baylon at Stephen Kamphuis.

Suportado sila ni Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, Inc. President Ferdinand Agustin, bilang head of delegation, at secretary general Antonio Sulit, Jr. at Joshua Abella bilang team manager. (Gerard Arce)