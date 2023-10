Alyssa Valdez, Cool Smashers idedepensa All-Pinoy crown

Mga laro sa Oktubre 15:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm — Gerflor vs Nxled

5:00pm — PLDT vs Cignal

7:00pm — Choco Mucho vs Creamline

IPAPANARGO ng Creamline Cool Smashers sina Alyssa valdez at Jema Galanza pagsalang nila kontra Choco Mucho sa simula ng isa pang All-Filipino Conference ngayong season sa Premier Volleyball League (PVL) sa Oktubre 15 sa Smart Araneta Coliseum.

Nagkampeon sa unang All-filipino conference noong Marso, pakay ng Cool Smashers na kanain ang pangalawang sunod na korona.

Bawas ang armas ng Cool Smashers dahil wala na ang kanilang ace playmaker na si Jia de Guzman pero buo pa rin ang kumpiyansa nila para sa asam na bagong korona.

Makakatuwang nina Valdez at Galanza sina Michelle Gumabao, Tots Carlos at Ced Domingo habang si Kyle Negrito naman ang aako sa posisyon na iniwanan ni De Guzman.

Magsisimula ang bakbakan ng Creamline at Choco Mucho sa alas-7 ng gabi pagkatapos ng second game ng PLDT at Cignal sa alas-5 ng hapon.

Magpapaluan sa unang laro ang Gerflor at NXLed sa alas-3.

Kakapitan ng Choco Mucho sina Sisi Rondina, Kat Tolentino, Maddie Madayag, Des Cheng, Isa Molde, Bea de Leon at Aduka Ogunsanya.

(Elech Dawa)