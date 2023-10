Adele nagalingan sa boses ng Pinoy comedian

Nahilo at na-high blood ang Pinoy na komedyante/sing along master/YouTuber na si Ton Soriano, dahil sa mensahe sa kanya ni Adele.

Kaloka nga na umabot na kay Adele ang video niya na kumakanta siya ng ‘Someone Like You’ na bigla nga siyang nagulat na nasa tabi pala niya ang kaibigan na komedyante rin na si MC Muah, ha!

Sa video ay makikitang hinampas siya ni MC Muah dahil sa pagsigaw niya.

Pinost nga ni Ton sa Instagram ang comment ni Adele sa naturang video.

“Soooo good!” sabi ni Adele, gamit ang kanyang verified IG account.

“Nung nakita ko ito kahapon, ‘di pa ko naniwala, pero slight nahilo ako, na-high blood ata. Salamat sa mga nag-tag, comment at na-proud,” sabi ni Ton.

At siyempre, sinagad na niya ang kaligayahan, at may hirit na hiling din siya kay Adele.

“Next, duet sa stage,” sabi ni Ton, na oo nga naman, walang masamang mangarap, lalo at nagalingan nga sa kanya si Adele.

Bongga! (Dondon Sermino)