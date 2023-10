3 Pinoy tigok sa oil tanker

Nasawi ang tatlong mangingisdang Pinoy matapos banggain ang kanilang fishing boat ng isang foreign vessel na pinaniniwalaang oil tanker habang patungong Scarborough Shoal.

Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente noong madaling-araw ng Lunes, October 2.

Batay sa salaysay ng ilang survivor, nakatali ang fishing boat Dearyn sa isang payao, 85 nautical miles mula sa hilagang-kanluran ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc nang banggain sila ng isang foreign vessel na hinala ng PCG ay oil tanker Pacific Anna na patungong Singapore.

Lumubog ang bangka na ikinamatay ng tatlong biktima. Nakilala itong sina Dexter Laudencia, 47-anyos, at kapitan ng fishing boat at mga crew member na sina Romeo Mejeco, 38; at Benedicto Olandria, 62. Nakaligtas naman ang 11 pang tripulante sa tulong ng kanilang service boats.

“After cross-referencing the fishermen’s account, the date, and the time, we conducted a thorough check on marine traffic. It turns out that Pacific Anna a crude oil tanker vessel, registered under the flag of Marshall Island, aligns with the details provided by the fishermen,” ayon sa PCG.

Aabisuhan nila ang oil tanker hinggil sa insidente at pagdaong nito sa Singapore sa Oktubre 5 ay sasampa ang Port State Control Officer.

Samantala, nangako naman si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na pananagutin nila ang may kagagawan sa pagbangga sa fishing boat ng mga mangingisdang Pinoy.

“We assure the victims, their families, and everyone that we will exert every effort to hold accountable those who are responsible for this unfortunate maritime incident,” diin ni Marcos Jr. sa Facebook post. (Nathalia Antonio/Juliet de Loza-Cudia/Aileen Taliping)