2023 Grand Derby hebigat papremyo

MAKIKILATIS ang husay ng kabayong si Jaguar sa magaganap na 2023 Philracom-PCSO “3-Year-Old Locally Bred Grand derby” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Oktubre 8 (Linggo).

Markado si second at third leg Triple Crown champion Jaguar pero inaasahang mapapalaban siya nang todo dahil siyam pang tigasing kabayo ang makakaharap nito sa 1,800-meter race.

Tumataginting na P3M guaranteed prize ang ipamumudmod sa owner ng unang anim na kabayong tatawid sa finish line, tig-P1.5M ang inisponsor ng Philracom at PCSO.

Hahamig ng P1.8M premyo ang may-ari ng mananalong kabayo, ang ibang kasali ay sina Domsat Seven, Earli Boating, Glamour Girle, Istulen Ola, La Trouppei, Open Billing, Secretary, Sonic Clay at Winner Parade.

Kukubrahin ng second placer ang P600,000, mapupunta ang P300,000 sa third habang P150,000, P90,000 at P60,000 ang fourth hanggang sixth.

Sisikwatin naman ng breeder ng winning horse ang P150,000 habang P90,000 at P60,000 ang second at third. (Elech Dawa)