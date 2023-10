2 bangkay mula ‘Pinas naipadala sa Thailand

Naagnas na katawan ng dalawang hindi pa nakikilalang Pilipino sa loob ng shipping container ang bumulaga sa Laem Chabang Port sa Lad Krabang, Thailand nitong ika-2 ng Oktubre 2023.

Ayon sa salaysay ng Station commander ng pantalan sa Thailand, galing Pilipinas ang contai­ner mula sa MV Ever Beady noong Setyembre 23, 2023 na agad namang nakarating sa Laem Chabang Port Thailand ngunit nang buksan ng warehouse personnel ang nasabing container para linisin, tumambad rito ang nakasusulasok na amoy at nabubulok na katawan ng dalawang Pilipino. Base sa salaysay, may suot pang gintong singsing ang naagnas na katawan ng babae habang ang lalaki naman ay nakasuot pa ng shorts, walang pang-itaas, at mayroong tattoo sa dibdib, braso at likod.

Base sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya sa Thailand, maaring nasa 2 linggo nang patay ang dalawang ‘di pa nakikilalang Pilipino na walang senyales na pinahirapan o nanlaban. Sa loob ng container ay nakita rin ang isang itim na t-shirt na mayroong katagang: “Alpha Kappa Rho, Vincit Omnia Veritas”, isang fraternity na itinatag sa Pilipinas noong 1973.

Ayon kay Police Liutenant Colonel Narongit Thongtawee, inspector ng Nopphawong Railway Police Station sa Thailand, nakatakda nilang ipaalam ito sa Embahada ng Pilipinas at magsagawa ng im­bestigasyon sa nagdala ng containe­r mula sa Pilipinas na nakapangalan sa Evergreen Marine Corp.

Walang sistema ng monitoring ng container sa Pilipinas gaya ng sistema sa ibang bansa. Matatandaang isinusulong ng Philippine Ports Authority ang pagkakaroon ng Trusted Operator Program-Container Registry and Monito­ring System (TOP-CRMS) na isang electronic system na magtatakdang i-register at ma-monitor ang galaw ng mga container na pumapasok at lumalabas sa mga pantalan na siyang mahigpit na tinutulan ng ilang mga shipping line at ng Allianc­e of Concerned Truck Owner­s and Organizations.

Sa ilalim sana ng TOP-CRMS kung naipasa, ay magkakaroon ng maayos na electronic log ang mga container na labas-masok sa bansa at magkakaroon ito ng container insurance policy para masigurong makakarating ito ng maayos sa pagdadalahan. Nasa humigit kumulang dalawampung stakeholders at business groups ang tumutol sa pagkakaroon ng Pilipinas ng TOP-CRMS sa isinagawang public consultation nitong mga nakaraang buwan.

Isasailalim naman sa forensic na imbestigasyon ang dalawang bangkay na nakatakdang ibalik sa Pilipinas.