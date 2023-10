Troy Rosario graduate na ng college!

SA wakas ay legit college grad na ang PBA veteran na si Troy Rosario.

‘It has always been a dream of mine,’ ayon pa sa Blackwater Bossing player na walong taon ang ginugol para matapos ang kursong management sa National University dahil sa duty niya sa Gilas Pilipinas at PBA.

“Back in 2015, I missed two important events in my life due to National Team duties, my graduation and PBA Draft. I was not able to march and receive my diploma. It has always been a dream of mine. For some, it may sound noob but not for me who had nothing but determination and hope just to finish my studies, it is something far-reaching, a goal of a lifetime,” ani Troy sa kanyang Instagram post.

Alam naman daw niya na hindi panghabambuhay ang kanyang karera sa basketball at darating ang araw na kailangan niya ring magretiro kaya importanteng may fall back siya pag nangyari na yun.

Sa 2015 PBA Draft, sinungkit si Rosario ng Mahindra Enforcer pero agad din siya pinamigay sa Talk ‘N Text Tropang Texters.

Noong September 2022, na-trade naman ang 6-foot-7 cager sa Blackwater Bossing. (Issa Santiago)