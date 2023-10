Titibagin ang ‘Great Wall’! Justin Brownlee bayani ng Gilas laban sa Iran

Semis game Miyerkoles: (Hangzhou)

8:00pm – China vs Gilas Pilipinas

KUMAPIT ang Gilas Pilipinas sa ga-buhok na 84-83 panalo kontra Iran sa quarterfinals para mag-gate crash sa semis ng 19th Asian Games men’s basketball Martes ng hapon sa Zhejiang University Zijingang Gymnasium.

Bumuka hanggang 21 ang abante ng Nationals pero nag-rally ang Iranians.

Sa dulo, hindi nataranta ang Filipinos para ipreserba ang panalo at sa unang pagkakataon sapol noong 2002 ay nasa last four ng Asiad.

Sapat ang sinalansan na 19 points ni Justin Brownlee sa first 20 minutes para ilayo ang Nationals 48-36 sa break na lumobo pa 62-41 sa third.

Nakapahinga si Brownlee mula sa 8-minute outing lang nang ilampaso ang Qatar 80-41 nitong Lunes.

Humarabas pa ng 15 markers ang resident import ng Ginebra sa third period bago tumapos ng 36 points mula 5 for 7 shooting sa labas ng arc, may 8 rebounds at 4 assists.

Nasa unahan pa ang Gilas 71-54 sa bukana ng fourth nang magkasa ng nakakangilong 22-7 run ang Iran para idikit 78-76, 3 1/2 minutes pa.

Naagaw pa ng Iran ang manibela 81-80 nang mahulog ang 3 ni Mohammadsina Vahedi na sinundan ng free throws 1:33 sa orasan.

Nambarako sa paint sina June Mar Fajardo at Brownlee sa final minute.

May foul to give pa ang Iran pero hindi ginamit, sa halip ay hinayaang ubusin ni Chris Newsome ang oras.

Nag-ambag si Fajardo ng 18 points, 8 rebounds at 4 assists, may 11-6-2 si Scottie Thompson.

Balik ang Gilas ngayon para hamunin sa semis ang karibal na China, 84-70 winner kontra Korea sa isa pang quarters match.

(Vladi Eduarte)