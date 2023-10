Tape tagilid sa ‘Eat Bulaga’ trademark

Naghabol ang kampo ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE) para harangin ang application ni Joey de Leon sa ‘Eat Bulaga’ trademark pero posibleng mabasura ito dahil tapos na ang paghahain ng opposition.

Napag-alaman sa isang source na naghain ng opposition ang TAPE noong Oktubre 2, 2023, apat na araw matapos mapaso ang 30 araw na palugit sa paghahain ng oposisyon.

Ang ‘Eat Bulaga’ trademark ay inihain ni De Leon sa Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL). Ang kanyang Application No. 4/2023/00506771 ay na-published for opposition noong Agosto 29, 2023.

Isang Erratum naman ang na-published noong Septyembre 1, 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data, pero malinaw na isinasaad sa Erratum na “This republication does not extend the opposition period.”

Sa ilalim ng Rule 703 ng Revised Trademark Rules and Regulations (IPOPHL Memorandum Circular No. 2023-001) nakasaad dito na: “When no opposition is filed within 30 days after the publication for opposition, the mark is deemed registered on the next calendar day following the expiration of the opposition period.”

Hiniling na ng kampo ni De Leon sa IPOPHL na ibasura ang isinampang oposisyon ng TAPE Inc. dahil tapos na ang palugit sa paghahain ng opposition. Sa ilalim daw ng batas, ang ‘Eat Bulaga’ ay ‘deemed registered’ na kay De Leon noong Setyembre 29, 2023.