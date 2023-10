Ruby Ruiz kapalmuks sa harap ni Nicole Kidman

Kaaliw si Ruby Ruiz, na biglang nahiya noong maka-face-to-face namin siya, at usisain kung totoong binigyan siya ni Maricel Soriano ng alahas, ha!

“Ay, hindi po! Tinago bigla. Hahahaha!” chika ni Ruby.

“But she’s very generous! Not just to me, but to all of the cast! Sobra, napakabait ni Maricel. At napaka-humble. At napaka-totoo niya!” chika pa rin ni Ruby tungkol kay Marya, na madalas nga niyang kaeksena sa serye na ‘Linlang’ na bida si Kim Chiu.

Pero siyempre, isa pa sa inusisa ko kay Ruby ay ang hindi makakalimutang karanasan niya sa Hollywood actress na si Nicole Kidman, na nakasama nga niya sa isang proyekto kamakailan.

“Working with Nicole, it’s one of my most unforgettable experiences, kahit naman sino siguro na Pilipino na mailagay sa lugar na `yon, will feel the same way.

“She’s very giving, very generous siyang actor, and very kind as a producer, because she’s also one of the producers of that show,” sabi ni Ruby.

May bonus pa nga si Ruby, dahil pumayag daw si Nicole na magpa-picture na kasama siya. Pinagbabawal nga sa set nila ang mag-picture taking.

“Makapal kasi ang mukha ko!” sabi niya.

“Binulong ko lang sa kanya na, ‘Before I go back to the Philippines, I only have one request.’ Sabi niya, ‘What is it that you want’? Akala niya siguro magpapabili ako ng ano… Sana nga nagpabili na lang ako ng bag. Hahahaha!

“Pero, ‘yun nga, hiningi ko lang, ‘Picture with you,’ at sabi niya, ‘No problem.’ Naka-record `yon. So, hindi ako dumaan sa entourage, o red tape, kung kanino ka magpapa-approve!” sabi ni Ruby.

Anyway, may isa pang bonggang proyekto na dito raw sa Pilipinas isu-shoot, at si Ruby ang bida. International production daw `yon, na maipagmamalaki talaga niya. (Dondon Sermino)