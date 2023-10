Remy Martin sobrang takam sa Gilas Pilipinas

Remy Martin sobrang takam sa GiPATULOY na kumakatok sa pintuan ng Gilas Pilipinas national team si Filipino-American playmaker Remy Macaspac Martin na muling nagpahayag ng kanyang kagustuhang irepresenta ang bansa sa mga pandaigdigang kumpetisyon kabilang ang Asian Games.

Isa sa parte ng “23 for 2023” ang 25-anyos na court-general na nagwagi ng kampeonato mula sa Kansas Jayhawks sa 2022 national championships at hinirang na two-time First-team All-Pac 12 noong 2020 at 2021, gayundin ang 2018 Pac-12 Sixth Man of the Year.

Inilabas ng 6-foot-0 guard sa kanyang Instagram account ang ilang serye ng mga kuhang larawan ng Gilas Pilipinas name plate, ang unipormeng suot mula sa Kansas, kasama si Gilas center Kai Zachary Sotto at karikaturang suot nito ang jersey ng Gilas, larawan nito noong kabataan at Philippine national jacket.

“IMG_MAKEITHAPPEN?.jpg,” ayon sa caption na nakasulat sa mga larawang nabanggit na tila nagpapahayag ng lubos na kagustuhang maging parte ng national squad.

Maaaring maging malaking karagdagang manlalaro ang 2022 NBA undrafted at 40th overall pick ng Cleveland Charge ng NBA G League para sa Gilas Pilipinas na lubusang nangangailangan ng mahusay na court-general matapos mag-average ng 13.6 puntos, 3.0 rebounds, 3.7 assists at 1.1 steals sa 147 laro para sa Arizona State Sun Devils at Jayhawks sa US NCAA Division 1 basketball team.

Gayunpaman, nananatiling may malaking problema sa estado ng paglalaro si Martin, dahil tulad ni Filipino-American at Utah Jazz guard Jordan Clarkson, huli na rin nang makakuha ito ng Filipino passport.

Itinuturing na naturalized player si Martin na maaaring maglaro sa mga FIBA-sanctioned events tulad ng FIBA World Cup, Olympics at FIBA World Cup Qualifiers.

Malaki ang posibilidad na makapaglaro si Martin bilang Gilas player sa mas maluwag na rulings gaya ng Southeast Asian Games at Asian Games, kung saan lumaro nang sabay sina naturalized players Justin Brownlee at Angelo Kouame.

Tanging ang Samahang Basketbol ng Pilipinas ang makakapagsabi kung kukunin nila ang serbisyo ng Fil-foreign player.

(Gerard Arce)