Radyo5 rumaratsada dahil kina Sen. Raffy, Ted, DJ Chacha, Cheryl

Very proud ang Radyo5 TRUE FM dahil may bago silang milestone na nakamit dahil nanalo sila bilang Best Radio Station sa 11th Makatao Awards ng People Management Association of the Philippines o PMAP.

Ang pagkilalang ito ay nagpapakita ng malaking tagumpay para sa Radyo5 mula nang nag-rebrand ito noong Marso at binago ang kanilang programa upang maghatid ng makatotohanang at makabuluhang balita na may kasamang programang serbisyong pampubliko sa FM band.

Ayon sa NIELSEN ratings, nasa ika-7 puwesto ang istasyon sa FM band at ika-8 puwesto sa lahat ng istasyon sa bansa, lumampas sa DZBB na nasa ika-10 puwesto. Samantala, batay sa KANTAR ratings, kinilala ang TRUE FM bilang nasa Top 5 sa ikalawang quarter ng 2023.

Tumaas din ang weekly listenership ng istasyon dahil umabot ito sa impresibong 23%. Kasalukuyan pa itinuturing na most followed radio station page sa bansa ang Radyo5 TRUE FM dahil sa 5.2 milyon followers nito sa Facebook.

Ang bongga ng Radyo5 TRUE FM, ha! Fave FM station nga namin sila at sa umaga ay palagi kaming nakikinig sa program nina Ted Failon at DJ Chacha at sa hapon naman ay nakatutok kami sa ‘Wanted sa Radyo’ ni Senador Raffy Tulfo.

Siyempre type ko rin ang program ni Cheryl Cosim kaya nang magkita kami sa isang basketball event sa SM MOA (Mall of Asia) Arena kamakailan ay kinongratulate namin siya. In fairness, ma-PR si Cheryl at kilala niya ang entertainment press, ha!

Rumaratsada nga ang Radyo5 TRUE FM dahil kina Senator Raffy, Ted, DJ Chacha, Cheryl, at iba pa.

Anyway tsika ni Raul M. Dela Cruz, Radyo5 TRUE FM General Manager, tungkol sa mga nangyayari sa kanilang radio station, “With these achievements, Radyo5 TRUE FM reaffirms its commitment to transparency, accuracy, and fairness in journalism while continuing to provide quality content that resonates with its target audience.”

Para sa karagdagang impormasyon at mga update, bisitahin ang mga social media pages ng Radyo5 TRUE FM sa Facebook, X (dating Twitter), at TikTok.

Bongga! (Jun Lalin)