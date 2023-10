Pinay nurse nahirang na Florence Nightingale awardee sa US

KABILANG ang Filipina nurse na si Janina Galangga sa hanay ng mga gagawaran ng Florence Nightingale Award sa Amerika.

Ayon kay Galangga, akala niya ay isang ordinaryong araw lang ang eksena sa Davota Kidney Care nang makita niyang nagpupulong sa clinic ang mga facility administrator sa kanilang region.

“Never in my wildest dreams what came next,” dagdag ni Galangga.

Hindi aniya siya makapaniwala nang ihayag ng mga ito na kabilang siya sa 12 nurse na awardee ng Florence Nightingale Award na itinuturing na isa sa pinakaprestihiyosong parangal para sa mga nurse sa US.

“I didn’t know that my manager nominated me. She did not want to tell me until I actually won the award. It was really a surprise,” ayon pa rito.

Dumating sa US si Galangga noong 2021 para magtrabaho bilang nurse sa nasabing kidney facility sa Hampton, Virginia kung saan siya agad na-promote bilang clinical manager pagkalipas lang ng limang buwan.

Dati siyang nagtrabaho sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila bago nagtrabaho sa isang military hospital sa Saudi Arabia.

“When I got here, the work really felt light because I was already used to it by then. Working in the Philippines is hard but keep going.

Everything will bear fruit as long as you persevere. Do not be contented with where you are now,” diin pa nito.