Pinay chesser Jan Jodilyn Fronda pinisak woman GM ng Indonesia

PINISAK ni Pinay WIM Jan Jodilyn Fronda si WGM Dewi Ardhiani Anastasi Citra sa board 3 upang makatabla ang Pilipinas sa Indonesia, 2-2, sa round 4 ng 19th Asian Games women’s team chess competition na nilaro sa Hangzhou Qi-Yuan (Zhili) sa China kahapon.

Nakalikom na ang Philippine women’s chess team ng four match points, nakipagsiksikan sa five-way tie sa fifth place sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System.

Tabla ang laro nina WGM Janelle Mae Frayna at WFM Shania Mae Mendoza kina IM Irene Kharisma Sukandar at WIM Chelsie Monica Ignesias Sihite sa board 1 at 4, ayon sa pagkakasunod.

Tanging si WIM Mary Antoinette San Diego ang nakatikim ng kabiguan matapos yumuko kay IM Medina Warda Aulia sa board 2.

Makakaharap ng mga Pinay woodpusher sa round 5 ang Korea, kailangan nilang manalo upang mapalakas ang tsansa nilang makasungkit ng medalya.

Samantala, makakatapat ng men’s team ang Thailand.

(Elech Dawa)