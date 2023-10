PBBM inurot sa pagbaklas ng bigas price cap

Basbas na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay ng Department of Agriculture (DA) at Department of Trade and Industry (DTI) para ¬alisin ang price cap sa bigas.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban na inilatag na nila sa Pangulo sa ginanap na sectoral meeting nitong Martes nang umaga ang mga indicators na mayroon nang pagbaba sa presyo ng bigas sa pamilihan.

Bukod pa aniya rito ang inaasahang pagtaas ng supply ng produksiyon sa huling quarter ng taon dahil panahon ng anihan at ang pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan.

“From our parameters naman ay mukhang ready na. But of course, it’s all upon the President to decide on in. I’m mentioning, tumaas ang ating production and that’s because of the interventions that our President mandated to our agency. So lahat iyon, not only for rice but other staples and high value crops natin,” ani Panganiban.

Sinabi ng opisyal na ngayong Oktubre ay ina¬asahan ang 1.9 milyong tonelada ng bigas kayat aasahang aabot ng 74 na araw ang supply ng bigas sa bansa. Tiniyak din nito sa publiko na mayroong sapat ng supply ng bigas sa bansa kaya’t hindi malayong alisin na sa mga susu-nod na araw ang price cap sa bigas.

Gayunman, hindi masa¬bi ng opisyal kung bababa na ng tuluyan ang presyo ng bigas kapag inalis na ang itinakdang P41 at P45 na presyo sa regular at well-milled rice sa mga pamilihan. (Aileen Taliping)