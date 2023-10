P1 dagdag-pasahe sa jeep inaprub

Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang P1.00 provisional fare increase na hinirit ng mga tradisyonal at modern jeepneys sa buong bansa.

Sa katatapos na pagdinig, sinabi ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz na magiging epektibo ang P1 dagdag taas-pasahe simula sa Linggo, Oktubre 8.

Kaya ang dating P12.00 na pasahe ay magiging P13.00 na, ayon sa LTFRB.

Kaugnay nito hindi pa nakapagdesisyon ang LTFRB sa isa pang petisyon sa P5 fare increase.

Sinabi ni Guadiz na magkakaroon pa uli ng pagdinig sa Nobyembre 7, 2023.

Pero giit ng opsiyal, malabo pang pagbigyan ang kanilang kahilingan tungkol dito dahil marami pang dapat isaalang-alang ang LTFRB.

Aniya, kailangan pa ang masusing pag-aaral at madinig ang iba’t ibang sektor bago magdesisyon upang maiwasang maging sanhi ito nang pagsipa ng inflation rate.

Sa petisyon ng Pasang Masda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines (ALTODAP) at Alliance of. Concerned Transport Organization (ACTO), humihirit din sila ng P5 fare increase sa unang apat na kilometro at piso sa bawat susunod na kilometro.

Ang hirit na provisional fare increase ay inaprubahan upang makaagapay ang mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa patuloy na pagtaas ng mga produktong petrolyo. (Dolly¬ Cabreza)