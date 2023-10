P1.2M premyo sa 2YO Maiden

MAGSASANIB ng puwersa sina Bea Bell at Cassandra Bell para lahukan ang 2023 Philracom “2-Year-Old Maiden Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf, Malvar sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

Makakalaban nina Bea Bell at Cassandra Bell ang walong tigasing kalahok sa distansiyang 1,400 metro kung saan nakataya ang P1.2M guaranteed prize.

Hahamigin ng mananalong kabayo ang P720,000, ang ibang kasali ay sina Bill Jordan, Dazzlingab, Marvelous Marvin, Masunaga, Over Azooming, She’s Royal, Spolarium at Swasdi Khaa.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan Hernandez si Bea Bell, habang si Jonathan Flores naman ang gagabay kay Cassandra Bell.

Makakatanggap ng P240,000 ang second plcaer, mapupunta ang P120,000 sa pangatlo habang P60,000, P36,000 at P24,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakasunod.

May ibubulsa rin ang breeder ng winning horse na P60,000 habang P36,000 at P24,000 ang second at third.

(Elech Dawa)