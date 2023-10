Numero-unong infectious killer sa mundo: Laban kontra TB epidemic, tutuldukan na ng WHO

Napagkaisahan ng mga World leader sa ginawang high level meeting sa United Nations General Assembly na tapusin ng mas maaga ang laban sa TB epidemic.

Target umano na 90% ng populasyon ay magkaroon ng TB prevention at care services gamit ang inirekomendang rapid test ng World Health Organization (WHO) bilang unang hakbang para matukoy kung ang isang tao ay positibo sa TB.

Bibigyan din ng social packages ang lahat ng mga may TB, TB vaccine at paglalaanan ng sapat na pondo sa research sa 2027.

“For millennia, our ancestors have suffered and died with tuberculosis, without knowing what it was, what caused it, or how to stop it,” ayon kay Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Today, we have knowledge and tools they could only have dreamed of. The political declaration countries approved today, and the targets they have set, are a commitment to use those tools, and develop new ones, to write the final chapter in the story of TB.”

Sa kabila na nagkaroon ng progreso sa paglaban sa TB sa loob ng limang taon ay nahinto dahil sa COVID-19 pandemic at iba pang kaguluhan.

Tanging 34 milyong katao sa halip sa 40 milyon na may TB ang nabigyan ng lunas sa pagitan ng 2018-2022.

Gayundin, umabot lamang sa 15.5 milyon ng 30 milyon target sana na mapigilan ang TB ang nabigyan ng lunas.

Ang pondo sa TB services sa mga low at middle income na bansa ay bumaba sa $6.4 bilyon noong 2018 sa $5.8 bilyon noong 2022.

Ito umano ay naging mabigat na pasanin sa mga lubhang apektado.

Sa ngayon ang TB ay isa sa nangungunang infectious killer sa mundo kung saan kada taon ay may 10 milyon ang nagkakasakit at 1 milyon ang nasasawi. (Juliet de Loza-Cudia)