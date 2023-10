NBA star James Harden nag-livestream, 10K bote ng alak ‘sold’ sa 14 segundo

KAHIT ang NBA star na si James Harden ng Philadelphia 76ers ay nawindang nang makabenta siya ng 10,000 bote ng kanyang alak sa loob lang ng 14 segundo sa pamamagitan ng livestreaming.

Sumali ang veteran guard ng Philadelphia 76ers sa livestream ng online celebrity na Crazy Brother Yang para i-promote ang kanyang J-Harden brand wine habang nanonood ang 15 milyong viewer noong Martes ng nakaraang linggo.

“How many bottles do you usually sell in a day … from one store?” tanong ni Yang kay Harden na sinagot nito ng “A few cases.”

Hindi ito makapaniwala nang 5,000 order para sa tig-$60 kada bote ang agad na order sa kanyang paninda o katumbas na $300,000. Eksaktong 14 segundo at pumalo sa 10,000 bote ang bumili ng kanyang alak.

“No way!” ani pa nito habang sinusuri ang computer monitor para kumpirmahin ang natanggap na order at saka bumunghalit ng tawa sabay palakpak.