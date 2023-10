Nautakan ang mga nagpapahirap sa bayan

Sa nakaraang linggo, muli pong bumalik ang ating Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Camarines Sur para pangunahan ang paglunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at mamahagi ng bigas sa mga mahihirap na pamilya sa lalawigan.

Nakasama po sa pagbisita ng Pangulo ang mga kinatawan ng CamSur sa Kongreso na sina Cong. LRay Villafuerte at Cong. Migz Villafuerte, si CamSur Gov. Luigi Villafuerte, at ang inyong lingkod mula sa Bicol Saro Party-list.

Ang layunin ng pambansang paglunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF) sa Nabua, CamSur ay mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kasama sa mga serbisyong sakop ng programa ay ang Kadiwa ng Pangulo para sa mga murang bilihin, ang Passport on Wheels, pagkuha ng NBI Clearance, at ang Driver’s License registration and assistance.

Kasabay ng launching sa CamSur ay ang paglunsad din ng BPSF sa Laoag, Ilocos Norte ni presidential son at Ilocos Norte Cong. Sandro Marcos; sa Tolosa, Leyte ni Speaker Martin Romualdez; at sa Monkayo, Davao de Oro ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo.

Isa pang aktibidad ng Pangulo sa CamSur ay ang pamamahagi ng mga sako-sakong bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Ang bigas po na pinamahagi ng Pangulo ay galing sa nakumpiskang smuggled rice ng Bureau of Customs sa Zamboanga Port kamakailan.

Sa halip na ipa-auction o ibenta muli ang smuggled rice o hayaang mabulok na lamang sa warehouse, minabuti ng Pangulo na ipamahagi ito sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Sa ganitong paraan, walang pagkakataon ang smuggler na makuha pang muli ang kanilang pinuslit na bigas na hindi dumaan sa ligal na proseso.

Tulad nga po ng nasabi ko na, nautakan ng Pangulo ang mga smuggler at mga hoarder sa kanyang pasyang ipamahagi ang nakumpiskang smuggled na bigas sa mga 4Ps beneficiaries.

Bukod pa riyan, ang pinaigting na kampanya ng Pangulo laban sa smuggling ay bilang pagprotekta rin po sa kapakanan ng mga maliliit na magsasakang Pilipino. Kung hinayaan nga namang mabawi ng smuggler ang kanilang pinuslit na bigas ay maibebenta pa ito sa merkado, sa halip na ang pinaghirapang ani ng ating mga magsasaka ang mabenta at mabili ng mga konsyumer.

Bukod pa riyan, ang mga smuggler po kasi ng bigas ay hindi nagbabayad ng karampatang buwis sa gobyerno. Pero ang mgal legal na mga rice importer na nagbabayad ng buwis ay nakakatulong sa ating mga magsasaka. Ito ay dahil ang nakokolektang buwis o taripa mula sa kanila ay ginagamit na pangtustos sa mga programa para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura at pagtaas ng kita ng mga magsasaka.

Ang smuggled rice na naisaing na, hindi na kayang bawiin ng mga smuggler. Lugi ang smugglers, pero panalo naman ang magsasaka at mahihirap nating mga kababayan.

Mapait at magastos na leksyon ang binigay ng Pangulong BBM sa mga rice smuggler at hoarder. Sa pamamagitan ng pamimigay ng smuggled rice, natulungan ng Pangulo ang mga kapus-palad, at naparusahan ang mga taong nagpapahirap sa kanilang buhay.

Hindi lang po sa CamSur, kundi maging sa Maynila, Zamboanga at Cavite namahagi ang Pangulo ng bigas na mula sa nakumpiska ng Customs na 42,180 sakong smuggled rice sa isang warehouse sa Zamboanga Port. Tinatayang nagkakahalaga ng P42 million ang nakumpiskang bigas.

Inihayag ng Pangulo na binigyan ng sapat na panahon na makapagpaliwanag ang operator ng warehouse kung saan at paano nagbayad ng tax para sa nakumpiskang bigas pero walang paliwanag na natanggap ang gobyerno. Tiniyak ng Pangulo na ang smuggled rice ay nainspeksyon para malaman kung ito ay fit for human consumption. Pagkatapos ay nai-donate ito sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) para maipamahagi sa mga mahihirap na pamilya.

Pinatunayan po ng ating Pangulo sa pamamagitan ng konkretong aksyon na desidido siya sa kampanya ng kanyang administrasyon laban sa smuggling,

Kaya’t sa mga smuggler, hoarder at iba pang mga walang konsensyang negosyante, mas mabuti pa pong tigilan na ninyo ang mga ilegal ‘nyong mga gawain dahil kitang-kita naman na ang mga pinupuslit at tinatago ‘nyong bigas ay hindi ‘nyo mapapagkakitaan sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong BBM.